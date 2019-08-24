"Марш защитников Украины" не пересечется с "Шествием достоинства", организованным властями – ветеран

Организованный ветеранами "Марш защитников Украины" не пересечется с колоннами "Шествия достоинства", официально организованным властями в субботу по случаю Дня Независимости Украины, заявляет ветеран полка Национальной гвардии полка "Азов" один из организаторов марша Дмитрий Шатровский.

"Это невозможно, потому что мы разведены по времени для того, чтобы не было никаких столкновений. Мы начали планировать своё мероприятие после того, как президент сказал, что парада не будет. Потом выяснилось, что парад будет, но решили проводить свой, как и планировали, хотя нам и предлагали присоединиться к официальному", - сказал Шатровский журналистам в субботу в Киеве.

По словам ветерана, общественная инициатива провести "Марш защитников Украины" не противостоит власти, а показывает, что защитники страны – тоже гражданское общество, которое хочет быть услышанным.

"Мы хотим провести марш так, как мы его видим. Это не исключает, что в будущем мы сможем провести его с государственными мероприятиями, но сейчас из-за отсутствия коммуникации произошло именно так. Но я не вижу в этом проблемы", - пояснил Шатровский.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс- Украина", кто из политиков будет участвовать в марше, активист сказал, что будут участники боевых действий, которые были депутатами прошедшего созыва Верховной Рады.

"Если они воевали, то будут идти с бойцами, а если нет – то с гражданскими, как просто граждане Украины", - отметил он.

По словам Шатровского, цель марша – показать, что украинцы объединены, а милитарная составляющая в государственной политике должна быть.

"Мы ведём войну с российской агрессией, и граждане должны видеть хотя бы раз в год своих защитников", - подчеркнул ветеран.

Он рассказал, что на "Марш защитников Украины" зарегистрировались 10 тыс. участников согласно электронным анкетам.

"У нас представлены 20 областей Украины, у нас есть семьи погибших героев, представители отдельных боевых подразделения, такие как полк "Азов", ДУК, "Госпитальеры", 131-я, всех не могу вспомнить", - сказал Шатровский.

Ветеран отметил, что колонны уже формируются и движение "коробок" начнётся где-то в 11:30 субботы.

"Участники марша будут идти по бульвару Тараса Шевченко к Бессарабской площади, потом свернут на ул.Крещатик, остановятся у ЦУМа, потом придут на Майдан Независимости, где поведут перфоманс в поддержку пленных", - рассказал Шатровский.

По его словам, после перформанса на Майдане часть людей поднимется на Михайловскую площадь, где будет проведён межконфессиональной молебен по погибшим участникам боевых действий.

Шатровский рассказал о некоторых трудностях с доставкой людей в Киев из областей, поскольку местные администрации сначала обещали помочь, а потом начали отменять свои договоренности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на данный момент участники марша заполнили практически всю территорию парка им.Тараса Шевченко, ул.Владимирская возле ст.м "Университет" также заполнена людьми. Они приветствуют друг друга лозунгом "Слава Украине!" – "Героям слава!". Многие участники марша пришли с национальными флагами Украины, привели с собой детей. Обстановка праздничная и спокойная.