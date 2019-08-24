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10:43 24.08.2019

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

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Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Сам указ пока не обнародован.

Очевидно, что дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.

Теги: #оос #зеленский #защитники #день_памяти
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