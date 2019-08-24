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10:35 24.08.2019

Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день наступления мира

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Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день наступления мира

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата – день, когда в стране наступит мир.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится новая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда настанет мир, и мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за прошедшие сутки в Украине родилась 1000 мальчиков и 1001 девочка. С Днем рождения, Украина! Слава Украине!", - сказал он, завершая свое выступление в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

В начале своего выступления Зеленский отметил, что каждое утро для него начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о количестве обстрелов в зоне проведения ООС на Донбассе и потерях среди военнослужащих.

"Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым – это 0. Обстрелов ноль, потерь ноль", - указал он.

Зеленский призвал поблагодарить украинских военных, которые на востоке страны защищают Украину и благодаря которым "мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом".

Теги: #день_независимости #зеленский
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