На Майдане проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины с участием президента Зеленского

Праздничные мероприятия по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, в которых принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, проходят в субботу в Киеве.

Торжества начались с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины. Во время церемонии на Алее Героев Небесной сотни была объявлена общенациональная минута молчания, прозвучали сто ударов колокола как символ ста ударов сердец Героев Небесной Сотни.

Во время шествия по этой улице состоялось возложение цветов. На аллее представлено несколько художественных инсталляций в виде щитов "Беркута", пожарной машины с брандспойтом (которая использовалась правоохранителями во время событий на Майдане – ИФ), и карты Украины, окрашенных в белый цвет, и которые будут раскрашены детьми сине-желтыми ладонями.

На Майдане Независимости прозвучит гимн Украины длительностью более 7 минут в исполнении оркестров и известных музыкантов (более 600 голосов), в частности, всемирно известных оперных певцов Андрея Романенко и Евгения Орлова (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы). Специальным гостем события стад выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнила часть государственного гимна Украины.

Также выступили оперные исполнительницы Анжелина Швачка (лауреат премии им. Тараса Шевченко) и Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго). Кроме того, в торжественной части мероприятия спели вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая.

В мероприятии также принимают участие военные творческие коллективы – сводный военный оркестр и хор Вооруженных сил Украины, другие ведомственные оркестры, барабанщики Почетного караула при президенте Украины.

Предусмотрено также награждение украинцев, достигших успехов в различных сферах.

Завершится мероприятие праздничным Шествием достоинства. В нем примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС.

Как известно, постановщиками мероприятия являются режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.