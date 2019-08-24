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09:08 24.08.2019

США поздравили Украину с 28 годовщиной Независимости государства

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США поздравили Украину с 28 годовщиной Независимости государства

Государственный секретарь Майк Помпео от имени президента США Дональда Трампа поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости, сообщила пресс-служба Помпео.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны… Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", - говорится в сообщении.

США в очередной раз заявили о своей "твердой поддержке" Украины. Также в США отметили, что внеочередные президентские и парламентские выборы подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему.

"Как отметил президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ), используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США планирует развивать сотрудничество с Украиной для продвижения необходимых государству реформ.

Теги: #сша #день_независимости #украина #поздравление
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