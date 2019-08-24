Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.