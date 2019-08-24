События

07:46 24.08.2019

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

1 мин читать

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 24.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

05:24 24.08.2019
Водная полиция предотвратила нанесение государству убытков на 112 млн грн Нацполиция

Водная полиция предотвратила нанесение государству убытков на 112 млн грн Нацполиция

04:35 24.08.2019
В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

03:38 24.08.2019
Зеленский присвоил почетные наименования восьми боевым воинским частям

Зеленский присвоил почетные наименования восьми боевым воинским частям

02:32 24.08.2019
На Донбассе саперы уничтожили 405 взрывоопасных предметов

На Донбассе саперы уничтожили 405 взрывоопасных предметов

01:32 24.08.2019
На ряде станций метро в Киеве больше не будут продавать и пополнять бесконтактные карты

На ряде станций метро в Киеве больше не будут продавать и пополнять бесконтактные карты

22:39 23.08.2019
По случаю празднования Дня Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тыс. правоохранителей

По случаю празднования Дня Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тыс. правоохранителей

22:17 23.08.2019
Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

Порошенко обеспокоен тем, что власть не уделяет внимания формированию международной коалиции поддержки Украины

21:43 23.08.2019
Украине необходима эффективная борьба с коррупцией, земельная реформа, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства - Зеленский на встрече с президентом ВБ

Украине необходима эффективная борьба с коррупцией, земельная реформа, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства - Зеленский на встрече с президентом ВБ

19:18 23.08.2019
Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президенты США и Франции, а также королева Великобритании направили Зеленскому поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

Кабмин назначил экс-министра финансов Пинзеника представителем государства в набсовете "МГУ"

ПОСЛЕДНЕЕ

США обеспокоены очередным ракетным пуском КНДР

Во французском Биаррице открывается трехдневный саммит "группы семи"

Президенты США и Франции, а также королева Великобритании направили Зеленскому поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

Движение на улице Грушевского ограничат с 27 августа по 1 сентября – КГГА

Глава ЕК, перенесший операцию, пропустит саммит G7

В Кении ученые сохранили яйцеклетки белого носорога ради спасения вида

Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд - прокуратура

В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага

Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

"Полицейские офицеры громады будут в 30 тыс. населенных пунктах Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА