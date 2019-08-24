Водная полиция предотвратила нанесение государству убытков на 112 млн грн Нацполиция

За несколько месяцев превентивной работы водной полиции Украины правоохранителям удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму в 112 млн грн, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Результатом работы 13 подразделений в 11 областях является изъятие 37 транспортных и 159 плавсредств. Кроме этого, водные полицейские изъяли 5,8 тыс. орудий незаконного вылова и таким образом предупредили нанесение ущерба государству на сумму более 112 млн грн", - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

Князев отметил, что только за июль-август этого года в Херсонской области водная полиция изъяла биоресурсов на 70 млн грн.

Глава Нацполиции также обратил внимание на дело, касающееся директора рыбного хозяйства и экологии моря, который совместно с другими должностными лицами организовал схему незаконного завладения ресурсами в акватории Азовского моря. Правоохранители 21 августа провели 13 обысков, в результате которых выявили 258 тонн рыбы.