В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему жителю Киевской области за разбойное нападение на работника общества охотников и рыболовов "Уманское", похищение охотничьего ружья и скрытия с места преступления, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Уманской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 36-летнего жителя Киевской области, который 19 августа 2019г. с целью незаконного завладения чужим имуществом, нанес телесные повреждения работнику общества охотников и рыболовов "Уманское", похитил охотничье ружье "ТОЗ-34", принадлежащее последнему, после чего с похищенным имуществом скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 (грабеж) ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция по ч. 2 ст. 186 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, ч. 1 ст. 187 УК Украины - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.