Зеленский присвоил почетные наименования восьми боевым воинским частям

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования восьми боевым военным частям Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, сообщил сайт главы государства.

"23 августа, в День Государственного флага, на Софийской площади в Киеве состоялась церемония присвоения почетных наименований боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

Президент вручил ленты с названием почетного наименования командирам воинских частей.

28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Максим Марченко.

92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени кошевого атамана Ивана Сирко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев.

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Олег Миколайчук.

456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование "имени Дмитрия Майбороды". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Андрей Сидаш.

Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование "Одесское". Ленту с почетным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.

15-м полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Славянский". Ленту с почетным наименованием получил командир полка полковник Василий Жук.

105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого". Ленту с почетным наименованием получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов.

17-м пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени полковника Александра Жуковского". Ленту с почетным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.

Завершило торжественное событие показательное выступление военнослужащих почетного караула Национальной гвардии Украины.