События

02:32 24.08.2019

На Донбассе саперы уничтожили 405 взрывоопасных предметов

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В течение недели силы и средства подразделений Главного управления по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, сообщил пресс-центр ООС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 81 раз привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий. Обследовано 74 га территории, изъято и уничтожено 405 взрывоопасных предметов (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4213 раз, обследовано 5705,01 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 22675 ВНП)", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #разминирование #саперы #украина #донбасс
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