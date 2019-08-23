По случаю празднования Дня Независимости безопасность украинцев обеспечат 13 тыс. правоохранителей

Безопасность граждан во время мероприятий по случаю празднования 28 годовщины Независимости Украины обеспечат 13 тыс. правоохранителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Во время мероприятий по случаю Дня независимости Украины публичную безопасность будут обеспечивать 13 тыс. правоохранителей", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как отмечается, во время видеоселекторного совещания заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, он обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

24 августа на территории государства планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.