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20:41 23.08.2019

Глава ЕК, перенесший операцию, пропустит саммит G7

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Глава ЕК, перенесший операцию, пропустит саммит G7

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, перенесший операцию по удалению желчного пузыря, выписан из больницы, однако пропустит саммит G7 в Биаррице, сообщает Politico со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Мину Андрееву.

В настоящий момент Юнкер восстанавливается после операции дома. Ожидается, что председатель Еврокомиссии вернется к работе уже на следующей неделе. Юнкер не примет участие в саммите G7 во французском Биаррице. Европейскую комиссию будет представлять глава Европейского совета Дональд Туск.

Ранее Юнкеру из-за состояния здоровья пришлось прервать отпуск в Австрии. Председатель Еврокомиссии был вынужден вернуться в Люксембург, где ему провели срочную операцию по удалению желчного пузыря. Юнкер и раньше испытывал проблемы со здоровьем. Так, на саммите НАТО в 2018 году у него произошел сопровождавшийся болезненными судорогами приступ радикулита.

Юнкер будет оставаться главой Европейской комиссии до октября 2019 года, после чего его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной на этом посту.

Теги: #g7 #юнкер
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