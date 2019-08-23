События

19:43 23.08.2019

В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага

2 мин читать
В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага

На Михайловской площади в Киеве в пятницу вечером прошел флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 19:20 на Михайловской площади собралось около тысячи человек. В руках у участников флаги Украины различных форматов и размеров. Среди присутствующих пятый президент Украины Петр Порошенко, избранные депутаты Верховной Рады 9-го созыва София Федина, Михаил Забродский, директор Украинского антарктического центра Евгений Дикий, а также ряд общественных деятелей.

Обращаясь к собравшимся, Порошенко с накинутым на плечи флагом Украины отметил ослабевание международной солидарности с Украиной в ее противостоянии российской агрессии, которая наблюдается в настоящее время.

"… к сожалению, сейчас эта мощная международная солидарность с Украиной становится слабее. Появляются разговоры, что они уже сейчас пригласят назад Россию в "Большую вомьсерку", появляется разговор и даже действия, что Россию возвращают в ПАСЕ, делают все, чтобы разрушить все, что сделали мы, мы с вами. И это не вопрос политики, это не вопрос того, что это кто-то пытается натянуть на себя одеяло. Мы должны сохранить Украину, мы должны сохранить место Украины в мире", - обратился он к собравшимся на площади.

Порошенко напомнил лозунг "Ничего про Украину без Украины".

"Мы должны точно влиять на то, какая судьба ждет нашу страну, какая судьба ждет наш народ, какая судьба ждет наши Вооруженные силы, какая судьба ждет нашу церковь, какая судьба ждет наш язык, какая судьба ждет нашу страну. Мы все ее очень любим. И после такой цены, которая была уплачена, в этом месте… мы с вами должны сделать все, чтобы всегда в сердце держать Украину, для того, чтобы украинский стяг (День государственного флага – ИФ) всегда был настоящим народным праздником 23 августа", - подчеркнул пятый президент.

Сразу после этого, ровно в 19:19 в честь 100-летия единства пришедшие на площадь провели флешмоб и одновременно проскандировали: "Слава Украине!" – "Героям Слава!".

День флага в таком же формате в данный момент проходит в Виннице, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Харькове, Краматорске, Запорожье, Коломые, Кропивницком и Черкассах.

Данное мероприятие организовано общественной организацией "Справа громад".

Теги: #киев #флешмоб #день_флага
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 23.08.2019
Правопорядок в День Независимости в Киеве будет обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей

Правопорядок в День Независимости в Киеве будет обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей

14:15 23.08.2019
"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

10:15 23.08.2019
Москалькова прибыла в Киев - пресс-служба омбудсмена

Москалькова прибыла в Киев - пресс-служба омбудсмена

19:36 22.08.2019
Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

Зеленский призвал украинцев в День государственного флага провести флешмоб

16:47 22.08.2019
Ряд станций Киевского метрополитена изменят работу в День независимости

Ряд станций Киевского метрополитена изменят работу в День независимости

13:48 22.08.2019
Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

13:55 21.08.2019
Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

06:47 21.08.2019
СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

05:23 21.08.2019
Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

16:28 20.08.2019
Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

Кабмин назначил экс-министра финансов Пинзеника представителем государства в набсовете "МГУ"

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

"Полицейские офицеры громады будут в 30 тыс. населенных пунктах Украины

Контрразведчики СБУ задержали двух украинок-информаторш боевиков "ЛНР"

Кличко обсудил с президентом Группы ВБ перспективу привлечения средств для строительства объектов инфраструктуры

Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Правоохранители уличили руководство ряда шахт в присвоении более 1,5 млрд грн госсредств - СБУ

Необходимость дальнейших усилий всех украинцев в мире для усиления политического и санкционного давления на РФ обсудили Зеленский и руководство ВКУ

Князев анонсировал изменения в структуре двух подразделений Нацполиции

Алкогольное опьянение стало причиной 10% всех зарегистрированных за 7 мес. смертельных случаев на производстве

Аваков требует от профильных департаментов разобраться с рекламой продажи наркотиков в Интернете

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА