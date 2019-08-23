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19:18 23.08.2019

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

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Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

В течение текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу вечером.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Теги: #оос
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