Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

В течение текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу вечером.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.