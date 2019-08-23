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18:24 23.08.2019

"Полицейские офицеры громады будут в 30 тыс. населенных пунктах Украины

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"Полицейские офицеры громады будут в 30 тыс. населенных пунктах Украины

Отдельным важным направлением работы Нацполиции является налаживание надлежащего уровня профилактической работы, поэтому нынешним нововведением стало начало реализации пилотного проекта "Полицейский офицер громады", который охватит 30тыс. населенных пунктов по Украине, подчеркнул глава Нацполиции Сергей Князев.

"Основная цель проекта - обеспечить каждую территориальную громаду офицером, который живет и работает на ее территории. На сегодня реализацию проекта начата в шести регионах - Волынской, Кировоградской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Всего планируется охватить 30 тыс. населенных пунктов и 27,5 граждан", - приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции в пятницу.

Глава ведомства добавил, что еще одним аспектом налаживания превентивной работы является реализация подхода "community рolicing" и открытие полицейских станций.

"На сегодня уже более 130 таких участков успешно функционирует в регионах государства. Еще 150 планируется открыть до конца года. Положительное влияние очевиден, ведь мы усиливаем полицейское присутствие в самых отдаленных местах", - отметил глава Нацполиции.

При этом Князев отметил, что при реализации указанных проектов важно взаимодействие полиции с органами местного самоуправления.

Теги: #князев #полиция
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