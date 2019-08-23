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17:40 23.08.2019

Кличко обсудил с президентом Группы ВБ перспективу привлечения средств для строительства объектов инфраструктуры

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Кличко обсудил с президентом Группы ВБ перспективу привлечения средств для строительства объектов инфраструктуры

Городской голова Киева Виталий Кличко на встрече с президентом Группы Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом обсудил вопросы децентрализации и перспективу привлечения от международных институций средств для строительства объектов инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба городского головы, речь на встрече шла о перспективе сотрудничества с международными финансовыми институциями в привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство важных для всех городов Украины объектов - транспортной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и др.

"Обсудили дальнейшие преобразования для финансовой состоятельности украинских городов и поселков, другие реформы, которые нужны сегодня на местах. Это и создание муниципальной полиции, это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то что уволить главу района, а даже выговор ему без согласования с президентом вынести не может", - отметил Кличко.

Во встрече принимали участие мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Хмельницкого Александр Симчишин.

Как сообщалось, президент Группы ВБ Малпасс впервые посещает Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял эту должность.

Теги: #кличко #всемирный_банк
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