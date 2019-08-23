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17:21 23.08.2019

Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

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Скончался один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Известный американский бизнесмен Дэвид Кох скончался в пятницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

"Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Дэвид скончался", - говорится в заявлении Чарльза.

Данные о причине смерти 79-летнего миллиардера не приводятся. 27 лет назад у Дэвида Коха диагностировали рак простаты, но он смог победить болезнь.

Дэвид Кох занял 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года, разделив эту позицию со своим братом Чарльзом.

В рейтинге Forbes, обновляющемся в режиме реального времени, братья делят 18-е место, состояние каждого из них оценивается в $42,4 млрд.

Дэвид и Чарльз Кох - владельцы долей в основанной их отцом Фредом Кохом компании Koch Industries - второй по объему прибыли частной компании в США. Компания, в частности, занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного пользования, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.

В 2018 году Дэвид Кох покинул должность исполнительного вице-президента в Koch Industries из-за проблем со здоровьем, после этого он стал почетным директором компании.

В 1980 году бизнесмен был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии США. Тогда они с кандидатом в президенты Эдом Кларком смогли набрать только около 1% голосов избирателей.

Кох много занимался благотворительностью, в том числе спонсировал медицинские исследования. Они с братом нередко жертвовали средства на политику, в том числе финансировали Республиканскую партию.

Движения, защищающие экологию, нередко обвиняли компанию Koch Industries в блокировании проектов, полезных для окружающей среды. В январе 2011 года журнал Rolling Stone включил братьев Кох в список 12 лиц, мешающих прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.

Теги: #дэвид_кох #сша #смерть
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