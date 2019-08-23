Необходимость дальнейших усилий всех украинцев в мире для усиления политического и санкционного давления на РФ обсудили Зеленский и руководство ВКУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев обсудил дальнейшие совместные шаги по реализации отдельных инициатив в политическом и гуманитарном направлениях, а также усилия с целью усиления давления на Россию как страну-агрессора.

"Я благодарен вам за мощную информационную политику в вопросе противодействия возвращения России в "Большую семерку", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в пятницу.

Согласно информации, было акцентировано на необходимости продолжения объединенных усилий всей украинской общины в мире с целью усиления политического и санкционного давления на страну-агрессора.

"Ваш успех - в наших интересах. Потому что ваш успех - это успех Украины", - отметил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, поблагодарив главу государства за активный диалог с украинской общиной.