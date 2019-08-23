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16:09 23.08.2019

Алкогольное опьянение стало причиной 10% всех зарегистрированных за 7 мес. смертельных случаев на производстве

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Алкогольное опьянение стало причиной 10% всех зарегистрированных за 7 мес. смертельных случаев на производстве

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года зарегистрировал 189 смертельных случаев на производстве, из которых 19 (более 10%) произошли из-за алкогольного опьянения пострадавших.

Согласно сообщению пресс-службы ФССУ, в целом за первое полугодие фонд зарегистрировал 2,335 тыс. пострадавших от несчастных случаев на производстве, из которых 56 человек (2,4%) находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Работникам в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения запрещено находиться на производственных объектах. Такие работники должны быть отстранены от выполнения работ в соответствии с требованиями правил внутреннего трудового распорядка или коллективным договором. К сожалению, не всегда опьянение является заметным, например, под влиянием малых доз алкоголя могут не наблюдаться явные внешние признаки, однако у человека уже уменьшается скорость двигательных реакций, снижается работоспособность, ускоряется утомляемость. Работа в таком состоянии является частой причиной травм, в частности, именно среди работников в состоянии опьянения наблюдается высокий уровень смертельного травматизма", - цитирует пресс-служба начальника управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции ФССУ Сергея Таровика.

В Фонде отмечают, что общие заболевания или непроизводственные травмы, произошедшие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, являются основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности.

Теги: #пьянство #смерть #фссу
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