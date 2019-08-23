Аваков требует от профильных департаментов разобраться с рекламой продажи наркотиков в Интернете

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует от киберполиции и департамента по борьбе с наркотиками разобраться с рекламой продажи наркотиков в Интернете.

"Очевидно, что общественность обеспокоена популяризацией и доступностью наркотиков, которые продаются через сеть Интернет. Это справедливо... Мы должны сосредоточиться на установлении организаторов этого бизнеса", - сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе расширенного заседания коллегии МВД в пятницу.

Глава МВД Аваков, обращаясь к представителю киберполиции, сказал: "Реклама наркотиков онлайн, по сайтам, по "закладкам" - это новый вызов, который у нас есть... Найдите сотрудничество (с департаментом по борьбе с наркотиками - ИФ) или мы найдем того, кто найдет сотрудничество лучше вас".