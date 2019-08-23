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15:46 23.08.2019

МВД разрывает контракт с руководством НПО "Форт" – Аваков

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МВД разрывает контракт с руководством НПО "Форт" – Аваков

Министерство внутренних дел Украины разрывает контракт с руководством казенного научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины, после проведения аудиторских проверок, будет проведено расследование, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"За допущенные просчеты, неэффективные управленческие решения и правонарушения, которые привели к значительным финансовым потерям, руководством МВД принято решение, и я подписал приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода "Форт" Писаренко (Руководитель завода "Форт" Виктор Писаренко – ИФ). Писаренко уволен с занимаемой должности", - сказал он в пятницу в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Министр подчеркнул, что "полиция проводит следственные действия на основании результатов аудиторской проверки завода".

В свою очередь директор департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский пояснил, что это предприятие занимается разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств. По его словам, в последнее время в МВД из разных источников поступала информация о возможных противоправных действиях, на основании которой было принято решение о проведении внепланового аудита на предприятии.

Грибовский отметил, что в ходе аудита было установлено "неэффективное использование средств на общую сумму в 32,5 млн грн, из них такие, что уже привели к растратам – на сумму 24 млн грн".

Также, по его словам, на предприятии систематически на протяжении года несвоевременно выплачивалась зарплаты, и на 1 августа сумма задолженности по зарплате составила 33 млн грн.

Кроме того, Грибовский рассказал, что часть полученного оборудования для производства патронов не введена в эксплуатацию, а государственные средства в сумме более 1,5 млн грн были использованы "на собственные нужды предприятия".

Министр внутренних дел Украины призвал в кратчайшие сроки провести расследование данных фактов.

Теги: #мвд #аваков
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