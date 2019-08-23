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15:23 23.08.2019

Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

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Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

Должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" (находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины) закупили препараты для спортсменов, часть из этих средств не прошла контроль в Национальном антидопинговом центре. Главному врачу Минспорта объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники "Укрспортобеспечения" в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медицинские препараты на сумму более 8 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. Кроме того, часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медпрепаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

"Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн грн и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции", - сообщил пресс-центр СБУ.

Главному врачу Министерства молодежи и спорта объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

Теги: #минспорта #сбу #подозрение
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