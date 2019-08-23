Зеленский уволил глав 17 райадминистраций в Житомирской области и главу одной из РГА на Волыни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав 17 районных государственных администраций Житомирской области, а также главы Маневицкой РГА Волынской области.

Соответствующие распоряжения от 23 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Все 18 глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".