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15:00 23.08.2019

Зеленский уволил глав 17 райадминистраций в Житомирской области и главу одной из РГА на Волыни

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Зеленский уволил глав 17 райадминистраций в Житомирской области и главу одной из РГА на Волыни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав 17 районных государственных администраций Житомирской области, а также главы Маневицкой РГА Волынской области.

Соответствующие распоряжения от 23 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Все 18 глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Теги: #зеленский #кадры
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