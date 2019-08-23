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14:15 23.08.2019

"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

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"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" возобновил подачу электроэнергии потребителям Соломенского, Голосеевского и части Печерского районов в Киеве.

Как сообщает пресс-служба компании, районы были обесточены в результате аварии на воздушном высоковольтной линии 110 кВ "Московская-Соломенская".

"Сразу после получения сигнала об аварии диспетчеры "ДТЭК Киевские электросети" начали переподключать клиентов на резервные линии электроснабжения и уже к 13:00 все потребители были с электричеством. Причины повреждения высоковольтной воздушной линии выясняются. Бригады электромонтеров в данный момент обследуют кабель", - говорится в сообщении.

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" (создан в 2018 году), охватывающий еще четыре предприятия: "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #киев #электроснабжение #дтэк
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