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12:33 23.08.2019

В Киеве на День Независимости без осадков, температура воздуха до +27°

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В Киеве на День Независимости без осадков, температура воздуха до +27°

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять сухой и умеренно теплый воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе и в Приазовье отдельные кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 августа самая высокая температура днем была 35,8 в 2007г., самая низкая ночью 7,4 в 1907г.

В воскресенье в Украине без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге до 21°; днем 24-29°, в Закарпатье, в южных, центральных и восточных областях 29-33°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

23 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #украина
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