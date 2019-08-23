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11:38 23.08.2019

Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

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Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

Приватизация "Укроборонпрома" не повлияет на уровень коррупции в отрасли, но ослабит обороноспособность государства, считает экс-заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант, а ныне технический директор оборонного предприятия "Рамзай" Владимир Шатов.

"В "Укроборонпроме", в первую очередь, важно реструктуризировать недееспособные предприятия, которые не платят налоги и зарплаты, не создают рабочие места или занимают избыточные площади. Это позволит перспективным заводам развиваться и повышать технологический уровень", - отметил эксперт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он выделил три блока, на которых необходимо сфокусироваться при реформировании "Укроборонпрома".

"Первое - это разработка, производство и ремонт военной техники и вооружения для обеспечения потребностей ВСУ. Необходимо создать эффективную систему взаимодействия между Минобороны и концерном в рамках планирования и реализации государственного оборонного заказа. Для этого надо срочно создать специальный центральный орган исполнительной власти, где Укроборонпром займет определенную нишу в его иерархии", - считает Шатов.

По его мнению, второй блок - кооперация "Укроборонпрома" с частными производителями для усиления позиций Украины как мирового спецэкспортера, что позволит создавать инновации, рабочие места и поступления в бюджет для новых вооружений для украинской армии.

"И третье - стимулирование инновационного развития национального ОПК. Укроборонпром должен стать центром разработки и внедрения современных технологий", - отметил эксперт.

Шатов отметил, что необходимо привлекать инновации и из Израиля, Турции и других государств, но важнейшее в этом ключе направление – это поддержка своего производителя и углубление кооперации с частными производителями.

"У нас в Украине уже есть мировые технологии, которые должны быть использованы в интересах государства и ВСУ. "Укроборонпром" должен отстаивать это направление через ведомственные коммуникации с уполномоченными государственными структурами", - считает эксперт.

Он отметил, что его предприятие имеет успешный опыт сотрудничества с заводами "Укроборонпрома" в создании наукоемких производств, успешно конкурирующих с иностранными производителями. "Совместно с заводом в Изюме, черкасским "Фотоприбором", киевским КБ "Луч" созданвертолетный противотанковый комплекс управляемого оружия. Существуют и другие серьезные возможности кооперации частных производителей спредприятиями концерна", - заявил Шатов.

По его мнению, необходимо системно подойти к реформированию ОПК, и начинать необходимо не с заявлений о продаже "Укроборонпрома", а ссоздания центрального органа управления всем ОПК во главе с вице-премьером правительства, который должен в кратчайшее время организовать работу национального ОПК для полного удовлетворения потребностей, в первую очередь ВС Украины.

"А разговоры да поспешные заявления политиков, без организационной работы профессионалов, вредят делу. Наш ОПК может потерять очень много если политики продолжат нагнетать обстановку вокруг Укроборонпрома", - отметил Шатов.

Ранее член Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Давид Арахамия заявил о необходимости продать ГК "Укроборонпром" и таким образом подавить коррупцию в отрасли.

Теги: #всу #опк #укроборонпром #обороноспособность #мнение
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