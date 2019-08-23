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10:35 23.08.2019

Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

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Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

Верховный суд России зарегистрировал жалобу представителя Twitter, оспаривающую решение мирового суда об административном наказании за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

"Жалоба поступила в суд 5 августа и в настоящее время находится на рассмотрении у судьи кассационной инстанции, который примет решение, принимать ее к производству или нет", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

Мировой суд Таганского района Москвы 5 апреля назначил Twitter минимальный штраф в 3 тыс. рублей, признав соцсеть виновной в правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений (информации).

В ходе судебного заседания юристы Twitter настаивали на необоснованности претензий Роскомнадзора, а также на наличии ряда грубых процессуальных нарушений, имевших место при составлении протокола об административном правонарушении.

Кроме того, подчёркивали они, у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора, так как сервис является иностранной компанией, и к нему не может применяться российское законодательство.

Кроме того, считают в Twitter, поскольку соцсеть не является юридическим лицом, созданным по законам РФ, и не имеет тут филиала и постоянного представительства, у нее фактически отсутствует информация, истребуемая согласно закону о персональных данных.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Нарушение требований закона влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Теги: #рф #twitter #суд #штраф
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