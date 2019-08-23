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09:58 23.08.2019

Кабмин назначил экс-министра финансов Пинзеника представителем государства в набсовете "МГУ"

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Кабмин назначил экс-министра финансов Пинзеника представителем государства в набсовете "МГУ"

Кабинет министров Украины определил бывшего министра финансов Виктора Пинзеника представителем государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Соответствующие распоряжение правительства №654 от 14 августа обнародовано на правительственном портале.

"Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в интересах общества", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Кандидатура Пинзеника была согласована комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Как сообщалось, "Магистральные газопроводы Украины" создано решением Кабмина в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

Теги: #пинзеник #кадры #мгу #кабмин
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