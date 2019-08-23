Кабмин назначил экс-министра финансов Пинзеника представителем государства в набсовете "МГУ"
Кабинет министров Украины определил бывшего министра финансов Виктора Пинзеника представителем государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
Соответствующие распоряжение правительства №654 от 14 августа обнародовано на правительственном портале.
"Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в интересах общества", – отмечается в пояснительной записке к документу.
Кандидатура Пинзеника была согласована комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
Как сообщалось, "Магистральные газопроводы Украины" создано решением Кабмина в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.