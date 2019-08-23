События

06:52 23.08.2019

МИД КНДР заявил об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

2 мин читать
МИД КНДР заявил об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

Северная Корея в пятницу заявила, что США "просчитаются", если будут продолжать придерживаться санкционного режима против КНДР.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап", глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредило Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что то "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс, и больше заинтересован в удовлетворении личный политических амбиций нежели выстраивания американской внешней политики.

Накануне Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заявил в четверг МИД КНДР.

Он отметил: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - говорилось в заявлении.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Теги: #сша #санкции #кндр #контрмеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:08 23.08.2019
США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал

США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал

04:05 23.08.2019
Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

00:21 23.08.2019
Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

12:52 22.08.2019
Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

10:57 22.08.2019
Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

09:50 22.08.2019
Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

09:41 22.08.2019
ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

09:18 22.08.2019
Трамп серьезно думает об отмене предоставления гражданства США для детей мигрантов

Трамп серьезно думает об отмене предоставления гражданства США для детей мигрантов

08:49 22.08.2019
Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

20:22 21.08.2019
Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

Патриарх Филарет просит главу ПЦУ Епифания отозвать письмо к "Ощадбанку" о закрытии счета Киевской патриархии

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

В День города харьковский метрополитен продлит работу

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами

Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев могут быть обменяны до конца месяца - газета со ссылкой на источники

Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили развитие сотрудничества и обмен опытом

Суд изменил меру пресечения, подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко

Журналист Евгений Киселев прекращает работу на телеканале "Прямой"

На востоке Грузии не удается локализовать пожар в лесу близ населенного пункта

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Военные поддерживают концепцию празднования Дня Независимости, в центре которой человек, а не техника - представитель ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА