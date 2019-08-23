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06:06 23.08.2019

В День города харьковский метрополитен продлит работу

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В День города харьковский метрополитен продлит работу

В ночь на 24 августа работа харьковского метрополитена будет продлена до 1:00 в связи с праздничным концертом и фейерверком на пл.Свободы по случаю Дня города, сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

В КП предупреждают также, что в связи с массовыми мероприятиями на пл.Свободы станции метро "Университет" и "Госпром" могут быть закрыты для обслуживания пассажиров.

Как известно, 23 августа в Харькове отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города.

Теги: #метро #украина #харьков
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