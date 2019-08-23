События

05:08 23.08.2019

США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал

1 мин читать

 Администрация президента Дональда Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американский госдепартамент.

"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot будет отозвано, если она согласится на поставки систем С-400 (российские ЗРК - ИФ). Срок нашего предложения истек", - заявил телеканалу представитель госдепа.

США в связи с приобретением Анкарой С-400 также исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

В декабре госдепартамент объявил, что одобрил возможную продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд.

Поставки Турции комплектов ЗРК С-400 были начаты Россией в июле текущего года и осуществляются в соответствии с графиком

Теги: #сша #турция #ракеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:05 23.08.2019
Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

00:21 23.08.2019
Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

Выход США из ДРСМД обусловлен намерением не связывать себя обязательствами - постпред Китая в ООН

12:52 22.08.2019
Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

09:50 22.08.2019
Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

09:41 22.08.2019
ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

09:18 22.08.2019
Трамп серьезно думает об отмене предоставления гражданства США для детей мигрантов

Трамп серьезно думает об отмене предоставления гражданства США для детей мигрантов

08:49 22.08.2019
Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

20:22 21.08.2019
Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

18:30 21.08.2019
Компании США замедлили темпы обратного выкупа акций во II квартале

Компании США замедлили темпы обратного выкупа акций во II квартале

18:00 21.08.2019
Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

Патриарх Филарет просит главу ПЦУ Епифания отозвать письмо к "Ощадбанку" о закрытии счета Киевской патриархии

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

ПОСЛЕДНЕЕ

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами

Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев могут быть обменяны до конца месяца - газета со ссылкой на источники

Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили развитие сотрудничества и обмен опытом

Суд изменил меру пресечения, подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко

Журналист Евгений Киселев прекращает работу на телеканале "Прямой"

На востоке Грузии не удается локализовать пожар в лесу близ населенного пункта

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Военные поддерживают концепцию празднования Дня Независимости, в центре которой человек, а не техника - представитель ВСУ

Шествие достоинства на Алее Героев Небесной сотни в Киеве начнется с минуты молчания и ста ударов колокола

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА