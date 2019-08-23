США официально отказали Турции в приобретении комплексов Patriot – телеканал
Администрация президента Дональда Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американский госдепартамент.
"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot будет отозвано, если она согласится на поставки систем С-400 (российские ЗРК - ИФ). Срок нашего предложения истек", - заявил телеканалу представитель госдепа.
США в связи с приобретением Анкарой С-400 также исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.
В декабре госдепартамент объявил, что одобрил возможную продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд.
Поставки Турции комплектов ЗРК С-400 были начаты Россией в июле текущего года и осуществляются в соответствии с графиком