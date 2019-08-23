События

05:04 23.08.2019

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами

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Причиной массового отравления 19 жителей и гостей курортного города Бердянск (Запорожская обл.), употреблявших морепродукты с местного рынка, стал галофильный вибрион и кишечные инфекции условной патогенной флоры, сообщило государственное учреждение "Запорожский областной лабораторный центр".

По данным медиков, в период с 16 по 19 августа в Бердянске произошла массовая вспышка кишечных инфекций - за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 19 человек, среди них двое детей.

Установлено, что 17 пострадавших употребляли морепродукты - креветки, мидии и рапаны, приобретенные на ярмарке "Традиционная" по пр. Восточный в Бердянске. Еще два человека отравились морепродуктами, купленными на других рынках города.

По результатам лабораторного исследования, у 8 из 19 отравившихся подтверждена галофильная инфекция, вызванная галофильным вибрионом, обитающим в соленых водоемах.

Еще у четырех человек обнаружены кишечные инфекции, связанные с условно-патогенной флорой. Диагноз еще пяти пострадавших устанавливается.

По факту массовой вспышки кишечной инфекции Бердянская местная прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Теги: #бердянск #украина #причины #отравление
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