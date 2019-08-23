Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили развитие сотрудничества и обмен опытом

В ходе встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с начальником Генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

Как сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук, пограничная встреча начальников генштабов ВСУ и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии Сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного.

По словам Хомчака, Россия продолжает реализовывать собственную стратегию в войне против украинского народа, сохраняет военный рычаг влияния на Украину через ведение боевых действий на Донбассе.

"Ключевая цель агрессивной политики Москвы - установление контроля над всей Украиной и приостановление ее движения к членству в НАТО", - акцентировал начгенштаба ВСУ.

Согласно информации, в ходе официальных двусторонних переговоров между делегациями обсуждались актуальные вопросы трансформации системы управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

"ВСУ используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям! Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - отметил генерал-лейтенант Хомчак.

В частности, говорится в сообщении, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Польши в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент – 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка – 2019" в октябре-ноябре текущего года.

"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, для меня является наибольшим приоритетом" - отметил начгенштаба ВС Польши после двусторонних переговоров.

Согласно информации, также Анджейчак отметил, что "Польша как соседка Украина не может остаться в стороне, когда наблюдает проблемы Украины с ее агрессивным соседом - Российской Федерацией, поскольку наша обязанность - общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы безопасность всех украинцев и поляков была обеспечена на самом высоком уровне".

Он добавил, что Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменения их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный при отражении агрессии РФ на Донбассе.

"Мы сегодня обсудили много тем о сотрудничестве ВС Украины и Республики Польша. Очень приятно, что генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак настроен на сотрудничество и сегодняшняя встреча открыла новые горизонты для нашего сотрудничества. Самое главное, что сегодня господин генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак подтвердил, что он полностью будет способствовать нашему движению в Европу и интеграции в НАТО через обмен опытом, экспертную совещательную помощь и общие стажировки, что интенсифицирует проведение всех совместных запланированных мероприятий", - подчеркнул Хомчак.