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00:56 23.08.2019

Суд изменил меру пресечения, подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко

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ородищенский районный суд Черкасской области, изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, фигурирующему в деле об убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Мельнику изменили меру пресечения. Домашний арест. Следующее заседание - в аккурат к следующему продлению - 15.10", - написала Закревская, на своей официальной странице в соцсети  Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко похитили и убили в апреле 2014 года.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко– Вадима Мельника и Виктора Горбенко.

16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Как сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, суд назначил залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко.

В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.

 

Теги: #сергиенко #украина #домашний #убийство
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