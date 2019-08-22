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19:23 22.08.2019

Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

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Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

Шевченковский районный суд Киева открыл производство по иску главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) о защите чести, достоинства и деловой репутации, подготовительное заседание назначено на 19 сентября.

Как сообщается в четверг на странице суда в Фейсбуке, к ним поступил иск Богдана к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), Наталье Седлецкой, Максиму Савчуку и Валерии Егошиной о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

Открыто производство, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства, подготовительное заседание запланировано на 19 сентября.

Как сообщалось, Богдан подал гражданский иск 20 августа. В частности, он хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ответчиками указаны трое журналистов - Егошина, Савчук и Седлецкая, а также НОТУ.

Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам "Схем" и НОТУ нет, однако в марте текущего года в расследовании журналистов сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Теги: #журналисты #суд #богдан
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