В Запорожской области девушка случайно ранила из ружья подругу

В Запорожской области 17-летняя девушка на вечеринке получила огнестрельное ранение в лицо, за жизнь пострадавшей борются медики.

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 17-летняя жительница пос. Камышеваха (Запорожский район Запорожской области) была тяжело ранена в лицо поздним вечером 21 августа.

По данным следствия, в девушку выстрелила ее подруга во время вечеринки, где собрались четыре девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Во время происшествия взрослых в доме не было.

"Дочь хозяина дома, девушка, 2003 года рождения, взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел", - отметили в полиции.

Пострадавшая девушка находится в реанимации Запорожской детской областной клинической больницы. Врачи сделали ей операцию.

Открыто уголовное производство по ст.128 УК Украины (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).