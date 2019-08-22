Патриарх Филарет просит главу ПЦУ Епифания отозвать письмо к "Ощадбанку" о закрытии счета Киевской патриархии

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет обратился к предстоятелю Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию с просьбой отозвать письмо к "Ощадбанку" (Киев) относительно закрытия счета Киевской патриархии.

"Согласно Вашему письму "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет Киевской патриархии. (…) Прошу Вас отозвать Ваше письмо к "Ощадбанку" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме почетного патриарха Филарета от 22 августа, обнародованном пресс-службой Киевской патриархии.

Он напомнил, что 20 июня 2019 года Украинская православная церковь Киевского патриархата на поместном соборе приняла решение о выходе из состава созданной на соборе Константинопольского патриархата 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Это означает, что с 20 июня 2019 года Вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии. Созданная Вами и Вашим Священным синодом ликвидационная комиссия 27 июля не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня она (Киевская патриархия) вышла из Вашего подчинения. Я, как патриарх, не обращался в государственные органы ни о перерегистрации устава Киевской патриархии, ни о снятии с регистрации", - указал в письме Филарет.

Как сообщалось, в конце июля УПЦ-КП подала в суд на Министерство культуры Украины в связи с решениями о снятии с регистрации.

Кроме того, Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ-КП и заявлением о рейдерстве со стороны ПЦУ. А министра юстиции Павла Петренко он просил продолжить существующую регистрацию УПЦ-КП.