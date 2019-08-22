События

18:44 22.08.2019

В Офисе президента открылась фотовыставка, посвященная мамам погибших на Донбассе украинских военных

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В Офисе президента открылась фотовыставка, посвященная мамам погибших на Донбассе украинских военных

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 22 августа начала работать фотовыставка "Сильные духом. Мамы", инициатором которой стал Департамент военного капелланства.

"Она посвящена матерям со всей Украине, которые нашли силы жить дальше, несмотря на гибель их сыновей на Донбассе. Эти женщины имеют активную гражданскую позицию, и стали поддержкой и примером для других. Фотографии 12 участниц проекта свидетельствуют о духовной и эмоциональной стойкости всех украинских родителей, которые отдали самое дорогое на алтарь свободы Украины", - сообщается в Telegram-канале ОП в четверг.

По словам заместителя главы ОП Юрия Костюка, для привлечения внимания к проблемам психологической и духовной реабилитации семей погибших Героев и чествования их памяти будет организована серия экскурсий на фотовыставку для школьников.

"Нужно сделать так, чтобы это видели не только работники или гости Офиса президента. С 1 сентября мы проведем серию экскурсий для детей. Думаю, это – правильно, а для маленьких граждан Украины это будет и поучительно, и интересно, и познавательно", - отметил Костюк.

Теги: #военные #мама #офис_президента #война #донбасс
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