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18:37 22.08.2019

Радио "Голос Донбасу" получило лицензию на спутниковое вещание

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Радио "Голос Донбасу" получило лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о выдаче лицензии на спутниковое вещание радио "Голос Донбасу".

Соответствующее решение регулятор принял в четверг, сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно выданной лицензии, радиостанция "Голос Донбасу" вскоре начнет спутниковое радиовещание объемом 24 часа в сутки на территории Украины и других стран в пределах зоны приема сигнала спутника. Оператор телекоммуникаций - ООО "Телеканал СТБ" (Киев). Стандарт вещания - DVВ-S. Срок действия лицензии - 10 лет.

Кроме того, как добавил член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский на странице в Facebook, регулятор также выдал разрешение на временное цифровое вещание в Мариуполе, Волновахе, Краматорске (все – Донецкая обл.) телеканалу "Солнце".

Всего, по его словам, в Донецкой области теперь вещают: в аналоге - 27 телеканалов, в цифре - 36.

Помимо этого, Костинский добавил, что Нацсовет также выдал разрешения на временное вещание в некоторых населенных пунктах Луганской области радиостанции "49 параллель", которая вещает в Кременной: Лисичанске (96,0 МГц), Бахмутовке (101,1 МГц), Беловодске (91,2 МГц), Городище (90,6 МГц) и Зориновке – (103,3 МГц).

Теги: #радио #лицензия #нацсовет
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