Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львовской области уличены в махинациях

Коррупционный механизм, создававший угрозу штатному функционированию объектов автотранспортной отрасли во Львовской области, организовали высокопоставленные должностные лица областного управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, оперативники СБУ установили, что представители руководства службы наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Для этого должностные лица управления "Укртрансбезопасности" создали искусственный "дефицит разрешений", которые предприниматели могли приобрести за отдельную плату.

Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований закона "Об автомобильном транспорте".

Во время санкционированных следственных действий в помещениях, автомобилях и по месту работы фигурантов дела обнаружены документация, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.