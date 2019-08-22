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18:23 22.08.2019

ФК "Шахтер" профинансирует реставрацию панно 1967 года "Українська пісня" возле Национальной оперы в центре Киева

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ФК "Шахтер" профинансирует реставрацию панно 1967 года "Українська пісня" возле Национальной оперы в центре Киева

Футбольный клуб "Шахтер" профинансирует реставрацию знаменитого панно "Українська пісня" в центре Киева, созданного в 1967 году, которое расположено возле Национальной оперы Украины.

"Действительно, более двух лет назад в клубе узнали о проблеме исторической мозаики. Она расположена на одной улице с местом базирования команды в Киеве, и каждый день многие игроки и сотрудники, спускаясь по ул. Богдана Хмельницкого, замечали эту мозаику. Поэтому когда появилась возможность поучаствовать в восстановлении, клуб сразу согласился. Рады, что уже ничто не препятствует реставрации, и скоро мы увидим результат, восстановленную мозаику", – отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе клуба.

Ранее в четверг основатель Facebook-сообщества "Киевские истории" Олег Коваль написал в соцсети, что "Шахтер" готов полностью покрыть расход на глобальную реставрацию с последующей консервацией панно "Українська пісня".

"Ребята верят в скорейшее освобождение Донецка, и когда наконец они вернутся в свой дом, в Киеве останется кусочек их любви и благодарность гостеприимному Киеву", - отметил он.

По его словам, бригада художников-монументалистов во главе с Федором Григоровым ведут подготовку к реставрации.

"Мы ждем последнего разрешения от инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), надеясь на бескорыстную помощь чиновников этого учреждения и скорейшее решение нашего вопроса", - сообщил Коваль.

Теги: #фк_шахтер #реставрация
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