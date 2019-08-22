События

18:12 22.08.2019

Россиянин Седиков, отбывающий наказание за терроризм, попросил Зеленского о помиловании

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Россиянин Седиков, отбывающий наказание за терроризм, попросил Зеленского о помиловании

Россиянин Алексей Седиков, воевавший на стороне боевиков на Донбассе и осужденный в Украине за терроризм, написал заявление-прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского, сообщает сайт "Громадського".

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", — сказал Седиков Громадському в бучанской колонии.

По информации издания, в 2017 году суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Путину с просьбой вернуть их на родину.

Теги: #зеленский #рф #украина #помилование
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