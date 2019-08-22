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17:29 22.08.2019

Методы ведения разведки в районе проведения ООС будут постоянно совершенствоваться – Сухопутные войска ВСУ

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Методы ведения разведки в районе проведения ООС будут постоянно совершенствоваться – Сухопутные войска ВСУ

Во время сбора с руководящим составом разведки Вооруженных сил Украины в четверг офицеры-разведчики сфокусировали основное внимание на повышении эффективности ведения всех видов разведки и практических мероприятиях по противодействию российской военной агрессии.

"Руководители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сухопутных войск провели для командиров частей и подразделений военной разведки ряд теоретических и практических занятий. Во время детального изучения форм и методов работы разведчиков в районах проведения операции Объединенных сил были обозначены направления совершенствования системы отечественной военной разведки и наращивания ее возможностей", - сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Согласно информации, "в дальнейшем ведение разведки в районе ООС будет базироваться на применении новейших методов и технических средств".

Теги: #всу #оос #разведка
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