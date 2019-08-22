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17:13 22.08.2019

Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

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Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

Следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрениях в служебной халатности, которая привела к гибели 3-летней девочки в пгт. Ковшаровка (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще трем полицейским - инспектору по ювенальной превенции, старшему следователю и следователю одного из территориальных отделов полиции областного главка полиции.

"По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Это привело к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток. В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима. По объяснениям заявителя, семья нередко "воспитывала" дочь кулаками. Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом", - цитирует пресс-служба начотдела прокуратуры Харьковской области Валерия Кадигроба.

Таким образом, количество полицейских, подозреваемых в этом уголовном производстве, увеличилось до пяти. В начале лета этого года о подозрениях по той же статье УК было объявлено двум инспекторам по ювенальной превенции.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года в пгт.Ковшаровка умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.

Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, свидетельствующие о систематическом издевательстве над ребенком.

По данным следствия, отчим при попустительстве матери регулярно избивал падчерицу, после очередного избиения девочка скончалась от полученных травм. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное за несчастный случай.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде Харьковской области. 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теги: #прокуратура #подозрение
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