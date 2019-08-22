События

16:57 22.08.2019

В больнице скончался раненный во время убийства адвоката Иванова в Кропивницком мужчина

2 мин читать

Раненный во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком мужчина скончался в больнице, сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

"Он (Иванов – ИФ) общался с другим человеком, мы выясняем сейчас, с кем… И фактически этот другой человек был тоже ранен и насколько нам известно, в больнице другой мужчина умер", - сказал Вилков в эфире телеканала "112.Украина" в четверг днем.

При этом он подчеркнул, что скончавшийся в больнице мужчина – "не адвокат 100%".

Говоря об убитом Иванове, председатель ВКДК рассказал, что он был "старше пятидесяти" лет, свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью получил в 2011 году.

При этом Вилков уточнил, что убийство произошло в кафе, где встречались оба ныне скончавшихся вследствие расстрела, а не возле СИЗО №6, как об этом сообщалось ранее.

Ранее в четверг в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова.

"Убийство произошло по ул.Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - говорится в обнародованном сообщении НААУ.

Позже в областном главке полиции подтвердили информацию о наличии второго раненного, который был доставлен в больницу.

Также в связи с ЧП правоохранители Кировоградской области ввели в действие план "Сирена".

В ведомстве проинформировали, что предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Теги: #кропивницкий #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 22.08.2019
Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

14:07 22.08.2019
В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

13:48 22.08.2019
В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

10:09 20.08.2019
Умер основатель Jysk миллиардер Ларс Ларсен

Умер основатель Jysk миллиардер Ларс Ларсен

11:37 13.08.2019
В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

10:57 11.08.2019
Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове

Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка в Харькове

16:06 10.08.2019
В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины

В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

17:31 06.08.2019
Скончалась нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Скончалась нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

14:01 06.08.2019
Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе президента открылась фотовыставка, посвященная мамам погибших на Донбассе украинских военных

Радио "Голос Донбасу" получило лицензию на спутниковое вещание

Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львовской области уличены в махинациях

В ВККСУ произошли кадровые изменения

Судебное заседание по "газовому делу" Онищенко перенесено на 3 октября

ФК "Шахтер" профинансирует реставрацию панно 1967 года "Українська пісня" возле Национальной оперы в центре Киева

Россиянин Седиков, отбывающий наказание за терроризм, попросил Зеленского о помиловании

Правительство Украины утвердило порядок предоставления государственных грантов на науку

Методы ведения разведки в районе проведения ООС будут постоянно совершенствоваться – Сухопутные войска ВСУ

Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА