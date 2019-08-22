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16:57 22.08.2019

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

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Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

Украинского активиста Эдема Бекирова, удерживаемого в оккупированном Крыму, после медицинского обследования вернули в Симферопольский следственный изолятор, на следующей неделе запланирована его госпитализация для стационарного обследования, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката.

"Сегодня адвокат господина Бекирова сообщил, что после медицинского обследования в больнице им.Семашко его подзащитного вернули в Симферопольский СИЗО. Однако адвокат подтвердил, что госпитализация крымского татарина 27 августа в Республиканскую больницу на недельное стационарное обследование все же состоится", - написала Денисова в Фейсбуке в четверг.

По ее словам, адвокат увязывает этот процесс с окончательным рассмотрением Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) дела его подзащитного о нарушении его прав РФ, которое запланировано на 6 сентября.

"Я надеюсь, что во время госпитализации он получит квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме, а также на обоснованное и справедливое решение суда в отношении гражданина Украины Эдема Бекирова", - выразила надежду омбудсмен.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

15 апреля Денисова сообщила, что по данным дочери, состояние здоровья Эдема Бекирова, инвалида I группы, ухудшается.

11 июня проект "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката сообщил, что ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить в больницу Бекирова в связи с ухудшением его состояния.

21 августа Денисова сообщила, что Бекирова из Симферопольского СИЗО переместили в больницу им.Семашко, его осмотрели несколько врачей, также были взяты анализы.

Теги: #крым #денисова #бекиров
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