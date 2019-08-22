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16:48 22.08.2019

ВСП решил вернуть в Генпрокуратуру представление о даче согласия на арест судьи хозсуда Татькова

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ВСП решил вернуть в Генпрокуратуру представление о даче согласия на арест судьи хозсуда Татькова

Высший совет правосудия (ВСП) вернул представление генерального прокурора Украины о даче согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение ВСП принял на заседании в четверг, рассмотрев представление заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Во время слушания адвокат подчеркнул, что представление замгенпрокурора вообще не содержит конкретных фактов, как и не содержит никаких доказательств, подтверждающих совершение судьей общественно опасного деяния только ссылки на статьи УПК.

После вынесения решения адвокат сказал журналистам, что допускает повторную подачу представления генпрокуратура после исправления ошибок.

Как сообщает в четверг пресс-центр Судебной власти Украины в соцсети Фейсбук, адвокат Павел Попков во время судебного заседания отметил, что целью этого представления к ВРП является исправление Генпрокуратурой допущенных грубых нарушений уголовного законодательства.

"Генеральная прокуратура еще 19 апреля 2019 года обратилась в Федеральное министерство юстиции Австрии с запросом об экстрадиции Татькова вопреки требованиям уголовного законодательства, ведь на момент направления запроса постановления о содержании под стражей Татькова не существовало", - отметил защитник.

Согласно требованиям законодательства, представление должно быть мотивированным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие совершение судьей общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины, обоснование необходимости такого задержания (содержания).

"Представление, которое не соответствует требованиям… Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает генеральному прокурору или его заместителю", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Татьков во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

4 июня 2019 года Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины, сообщила программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

В настоящее время он находится за границей.

Теги: #всп #гпу #татьков
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