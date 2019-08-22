События

16:47 22.08.2019

Ряд станций Киевского метрополитена изменят работу в День независимости

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Ряд станций Киевского метрополитена изменят работу в День независимости

Станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" (на улицу Институтскую и Аллею Героев небесной Сотни) будут закрыты на вход и выход в субботу с начала работы и до окончания мероприятий, посвященных 28-й годовщины независимости Украины.

"В указанный период работа станции "Майдан Независимости" будет организована только для пересадки с линии на линию", - сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #день_независимости #метро
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