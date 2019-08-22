Адвокат рассказал о возможном обмене "экс-беркутовца" на украинского моряка

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из удерживаемых в России украинских моряков, сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - сказал Свинцицкий.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее в четверг адвокат Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, удерживаемых в России. По его данным, речь идет также о других гражданах Российской Федерации.

Сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: "Очень скоро все узнаем".

21 августа российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово" и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Баранов и Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.