События

16:47 22.08.2019

Адвокат рассказал о возможном обмене "экс-беркутовца" на украинского моряка

2 мин читать
Адвокат рассказал о возможном обмене "экс-беркутовца" на украинского моряка

Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из удерживаемых в России украинских моряков, сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - сказал Свинцицкий.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее в четверг адвокат Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, удерживаемых в России. По его данным, речь идет также о других гражданах Российской Федерации.

Сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: "Очень скоро все узнаем".

21 августа российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово" и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Баранов и Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Теги: #обмен #адвокат #украина #беркута #рф #моряки #крым
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 22.08.2019
Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова вернули в СИЗО, 27 августа его должны госпитализировать

16:05 22.08.2019
Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков

Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков

15:53 22.08.2019
RegioJet в июне 2020г намерен запустить прямое железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной

RegioJet в июне 2020г намерен запустить прямое железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной

14:54 22.08.2019
На западе и севере Украины в пятницу станет прохладнее, а на юге и востоке по-прежнему будет очень тепло

На западе и севере Украины в пятницу станет прохладнее, а на юге и востоке по-прежнему будет очень тепло

14:42 22.08.2019
Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

14:39 22.08.2019
Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

14:07 22.08.2019
В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

13:48 22.08.2019
В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

12:52 22.08.2019
Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

12:32 22.08.2019
Поддержка референдума о независимости Украины сейчас так же высока, как и накануне референдума 1991

Поддержка референдума о независимости Украины сейчас так же высока, как и накануне референдума 1991

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСП решил вернуть в Генпрокуратуру представление о даче согласия на арест судьи хозсуда Татькова

Ряд станций Киевского метрополитена изменят работу в День независимости

СБУ задержала в Северодонецке администратора интернет-сообществ антиукраинского направления в запрещенных соцсетях

Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

Патриарх Филарет подал иск о "защите чести и достоинства" на архиепископа Евстратия

Высочайший небоскреб Японии построят в Токио к 2023 году

Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

Половина украинцев впервые с 2004 считает, что события в Украине развиваются правильно

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА