События

15:38 22.08.2019

СБУ задержала в Северодонецке администратора интернет-сообществ антиукраинского направления в запрещенных соцсетях

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СБУ задержала в Северодонецке администратора интернет-сообществ антиукраинского направления в запрещенных соцсетях

В Северодонецке Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за "гонорары" задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям", - сообщается в четверг в Телеграмм-канале СБ Украины.

Согласно информации, специалисты Службы установили, что задокументированная противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Теги: #соцсеть #сбу #северодонецк
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